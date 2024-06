Von der Euphorie ist nicht viel geblieben Von der Atomlok zur Atomskepsis

Serie | DUISBURG · Das Misstrauen gegen Kernkraft wuchs in den 70er Jahren – auch in Duisburg. Heute herrscht Ernüchterung – es bleiben schmerzhafte Fragen. Dabei herrschte zunächst große Euphorie in Bezug auf die Atomkraft. Ein ganz besonderer Rückblick.

29.06.2024 , 10:19 Uhr

Eine Episode der Spielzeuggeschichte: Experimentierkasten für Kinder zur Beobachtung radioaktiver Zerfallprozesse, Gilbert U-238 Atomic Energy Laboratory, 1950. Foto: Wiki/Harald Wüst

Von Harald Küst