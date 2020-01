Duisburger Geschichte und Geschichten : Krankenbehandlung im alten Duisburg

Duisburg Vorläufer der heutigen Krankenhäuser waren im alten Duisburg das Gasthaus und das Siechenhaus. Die heutige Krankenhauslandschaft macht den Strukturwandel deutlich.

An Aussatz Erkrankte wurden im städtischen Siechenhaus isoliert, das schon seit 1447 unter dem Namen „Melatenhaus“ an der Gabelung von Wanheimer und Heerstraße stand. Die Siechenhausstraße erinnert noch daran. Aber auch Knochenbrüche und Zahnschmerzen stellten unvorstellbare Risiken dar.

Zu Mercators Zeiten verbesserte sich die medizinische Versorgung. Ein Arzt mit dem klangvollen Namen Pibo von Abbema und ein englischer Medicus ließen sich hier zeitweise nieder. Der erste Duisburger Apotheker (1557) war ein niederländischer Religionsflüchtling, Lebvinus van der Bruggen, Mit der Errichtung der Universität bzw. ihrer Medizinischen Fakultät wurden erstmalig Ärzte, nämlich die Professoren der Medizin, für längere Zeit in der Stadt sesshaft. Das alte Gasthaus wurde 1765 verpachtet, über Jahrzehnte gab es in Duisburg keine Einrichtung mehr, die man als Krankenhaus hätte bezeichnen können. Dieser Missstand wurde erst 1822 mit einer Zwischenlösung in Hochfeld beseitigt. Durch Spenden wurde die „Günthersche Krankenhausstiftung“ eingerichtet. 1842 eröffnete das neue Krankenhaus an der danach benannten Gasse („Krankenhausstraße“ zwischen Untermauerstr. und Steinscher Gasse). Die Namensgeber und Geldspender waren u.a. Professoren der Alten Universität Duisburg. Auch nach Aufhebung der Universität waren Günther und Carstanjen angesehene Bürger Duisburgs.