Duisburger Geschichten und Geschichte : Vom Panzerkommandeur zum Verkehrsdirektor

Johann Theodor von Ravenstein (1889-1962) war der erste deutsche General, der im Zweiten Weltkrieg in Gefangenschaft geriet. Foto: Harald Küst/Wiki

Serie Duisburg Johann von Ravenstein geriet in Nordafrika in Gefangenschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg trug er in Duisburg dazu bei, demokratische Werte, Stadtmarketing und die Partnerschaft mit Portsmouth voranzutreiben.