Autobahn GmbH richtet neue Verkehrsführung ein A40 bei Duisburg wird mehrere Tage voll gesperrt

Noch dicker kommt es danach: Im Anschluss wird die A 40 von Montag, 12. August, 5 Uhr, bis Montag, 19. August, 4 Uhr, in Fahrtrichtung Essen zwischen dem Autobahnkreuz Duisburg und dem Autobahnkreuz Kaiserberg voll gesperrt sein. Die Autobahn GmbH führt Straßenbauarbeiten durch, bei der auch die Verkehrsführung umgebaut wird. Eine großräumige Umleitung über die A59, A524 und A52 beziehungsweise über die A59, A42 und A3 ist ausgeschildert. Da auf den Umleitungsstrecken häufig Staus auftreten, auch in den Sommerferien, werden die Autofahrer in dieser Zeit wohl besonders viele Geduld mitbringen müssen.