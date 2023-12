Umleitung eingerichtet Wieder Vollsperrung der A40 in Duisburg

Demnach wird der Bereich von Freitag, 8. Dezember, ab 22 Uhr, bis Montag, 11. Dezember, um 5 Uhr gesperrt. Grund ist der Rückbau der Brücke der A3. Sie kreuzt die A40 in beide Fahrtrichtungen. Der Verkehr zwischen Köln und Arnheim, der auf der A3 in beide Fahrtrichtungen jeweils in zwei verengten Fahrspuren auf dem verbliebenen Teil der Brücke fährt, soll laut Angaben der Autobahn GmbH durch den Abbruch nicht beeinträchtigt werden.