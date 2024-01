Karneval in Duisburg „Superjeile Zick“ – da riss es alle von den Sitzen

Seit dem 11.11. herrscht in Duisburg und allen anderen Karnevalshochburgen in Nordrhein-Westfalen die fünfte Jahreszeit. Für die meisten Närrinnen und Narren heißt das ausgelassen Feiern, Tanzen, Singen, Trinken und Lachen. Aufgrund der sehr kurzen Session in diesem Jahr (Aschermittwoch ist bereits am 14. Februar) wurden sogar Sitzungen in die Woche verlegt. Die Volksbank Rhein-Ruhr beispielsweise datierte ihre mittlerweile 8. Karnevalssitzung auf einen Dienstag.