Eigentümerwechsel in der Duisburger Innenstadt : Volksbank Braunschweig kauft das City-Palais

Eigentümerwechsel in der Duisburger Innenstadt

Duisburg Die Hannover Leasing hat das City-Palais in der Duisburger Innenstadt verkauft. Neuer Eigentümer ist die Volksbank Braunschweig Wolfsburg. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Im Gebäude liegt unter anderem die Mercatorhalle.

Mehrere Gastronomen und Einzelhändler sowie die Stadt müssen sich auf einen neuen Vermieter einstellen: Das City-Palais in Duisburg wird verkauft. Neuer Eigentümer ist die Volksbank Braunschweig Wolfsburg (BraWo), bislang gehörte das Gebäude in der Duisburg er Innenstadt der Hannover Leasing, einer Tochter des Immobilien-Investmentmanagers Corestate.

Die beiden Unternehmen haben den Verkauf am Freitag bekannt gegeben. Er soll noch in diesem Jahr vollzogen werden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem CityPalais ein neues Objekt in unser Portfolio aufnehmen können, das mit seiner Größe und dem diversifizierten Mieter-Mix perfekt in unser Anforderungsprofil passt", sagt Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank BraWo, die in Deutschland bereits mehrere Immobilien erworben hat.