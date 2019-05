Konzert : Vivaldi und Bach in der Friedenskirche

Vivaldi und Bach in der Friedenskirche

Am Sonntag der Kantante findet in der Hamborner Friedenskirche eine besondere musikalische Aufführung statt.

Im Kirchenjahr hat jeder Sonntag einen eigenen Namen mit besonderer Bedeutung. Der 19. Mai ist in diesem Jahr der Sonntag „Kantate“, also „Singt“. Aus dem Grund lädt die Kantorei der evangelischen Friedenskirche Hamborn mit Werken von Bach und Vivaldi zum großen Konzert ein. Unter der Leitung von Peter Stockschläder führt sie mit Sopranistin Evelyn Ziegler und Altistin Eva Marti sowie instrumental begleitet von der „Duisburger Sinfonietta“ drei Kantaten von Johann Sebastian Bach auf: „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“ Kantate BWV 12, „Jauchzet Gott in allen Landen“ Kantate BWV 51 und „Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust“ Kantate BWV 170.