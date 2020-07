Probleme im Duisburger Straßenverkehrsamt : Vier Wochen Wartezeit bei der Kfz-Zulassung

Duisburg Das Sicherheitspersonal am Straßenverkehrsamt in Duisburg muss täglich rund 50 Personen abweisen.

Kunden, die ohne Termin ihr Auto zulassen oder die Dienste der Führerscheinstelle in Anspruch nehmen wollen, werden nicht bedient. Dies ist in Corona-Zeiten weiter nicht möglich, wie Stadtsprecher Malte Werning auf Nachfrage betont. Termine können in der Zulassungsstelle mit Ausnahme der Reservierung von Wunschkennzeichen nicht online, sondern nur telefonisch vereinbart werden. Kein Wunder, dass die Leitungen zur Zulassungsstelle derzeit heiß laufen.