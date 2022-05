Massenauflauf in Duisburg : Vier Verletzte nach Schüssen am Hamborner Altmarkt

Duisburg Am Mittwochabend kam es rund um einen Imbiss im Duisburger Norden zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Dabei fielen mehrere Schüsse. Die Hintergrunde waren zunächst unklar.

Am Hamborner Altmarkt in Duisburg hat es am Mittwochabend eine Schießerei gegeben. In einem in den sozialen Netzwerken kursierenden Video sind mehrere Schüsse zu hören. In einem weiteren Video ist zu sehen, wie mehrere Dutzend Menschen auf den Eingang eines Imbisses zulaufen. Einige schlagen dort die Scheiben ein. Danach läuft die Gruppe weg. Weitere Aufnahmen sollen mindestens einen Verletzten zeigen. Insgesamt sind bei der Auseinandersetzung nach Angaben der Polizei vier Personen verletzt worden, 80 bis 100 Menschen sollen insgesamt aufeinandergetroffen sein.