Vorfall in Duisburg Teenager im Keller misshandelt und gefilmt – Verdächtige gefasst

Zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren sollen am Montagnachmittag (11. März) von vier Männern in den Keller eines Wohnhauses an der Wanheimer Straße in Wanheim-Angerhausen gelockt worden sein. Über mehrere Stunden sei das Duo in dem Keller eines nahe gelegenen Wohnhauses den Männern ausgesetzt gewesen, so die Polizei. An den Teenagern sei „massive körperliche Gewalt und erniedrigende Handlungenausgeübt“ worden.. Die Täter filmten die brutale Tat und setzten anschließend die zwei Jungs vor dem Haus wieder auf die Straße, so die Polizei.