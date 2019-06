Nacht der Industriekultur : Extraschicht der Verwandlung

Das Feuerwerk im Landschaftspark zählt traditionell zu den Highlights der Industrienacht. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Mit vier Spielorten beteiligt sich Duisburg am 29. Juni an der traditionellen „Nacht der Industriekultur“. Das Programm im Landschaftspark ist dieses Mal besonders vielfältig, weil dort in diesem Jahr das 25-jährige Bestehen gefeiert wird.

Längst ist die sommerliche „Nacht der Industriekultur“, kurz „Extraschicht“ genannt, Tradition in 24 Städten und Gemeinden der Region von Moers bis Hamm geworden. In diesem Jahr findet sie am Samstag, 29. Juni, zum 19. Mal statt. Ab 18 Uhr bis zum nächsten Morgen um 2 Uhr früh stellen an insgesamt 50 Spielorten mehr als 2000 Aktive ihre Kreativität unter Beweis. Innerhalb von acht Stunden wird in der Region so viel Programm geballt geboten wie ansonsten in mehreren Wochen. Duisburg ist in diesem Jahr wieder mit vier Hauptspielstätten dabei.



Landschaftspark Duisburg-Nord Vor 25 Jahren wurde aus dem ehemaligen Hüttenwerk in Hamborn der Landschaftspark Duisburg-Nord. Dieses Jubiläum ist Anlass für ein besonders vielfältiges Extraschicht-Programm, das sogar ein eigenes Motto, „Verwandlungen“, bekommen hat. Die Besucher erwarten ungewöhnliche Inszenierungen, Konzerte und Installationen, wobei auch Kafkas berühmte Erzählung „Die Verwandlung“ eine Rolle spielt. Das Aktionstheater Pan.Optikum, ein 50-köpfiges Ensemble, gastiert in den ehemaligen Erzbunkern und auf dem Bunkervorplatz. Vier Duisburger Modelabels inszenieren viermal an dem Abend ihre Kollektionen auf einem Catwalk in der Kraftzentrale. Anderenorts werden „Meta- und MeTiermorphosen“ von Duisburger Künstlergruppen präsentiert. Die Duisburger Fotografenlegende Bernd Kirtz, vor kurzem 90 Jahre alt geworden (die RP berichtete), zeigt in riesigen Formaten die Wandlung vom Hüttenwerk zum Landschaftspark. Die ganze Nacht über werden Attraktionen des Landschaftsparks offeriert wie Klettergarten, Hochseilparcours und Tauchgasometer. Auf den Konzertbühnen stehen die Basso Band, The Silverettes und De-Wolff. Shows aus Tanz, Akrobatik, Parkour und Tricking werden in der Gießhalle geboten.

Info An- und Abreise im Preis enthalten Ticket Das Extraschicht-Ticket ist mehr als nur ein Veranstaltungsticket. Die An- und Abreise mit dem ÖPNV, der Zutritt zu den 50 Spielorten und die Nutzung der 20 Shuttlebuslinien sind inklusive. Das Ticket kostet im Vorverkauf 17 Euro, ermäßigt 14 Euro. Wer eine Stadtwerke-Kundenkarte besitzt, zahlt nur 12 Euro. Das Ticket ist am gesamten 29. Juni sowie am 30 Juni bis 7 Uhr gültig. Broschüre Eine 100-seitige Brochüre im Taschenformat mit Infos über alle Spielorte liegt an verschiedenen Orten (wie den Bibliotheken) zum kostenlosen Mitnehmen aus. Internet www.extraschicht.de

Innenhafen Der citynahe Binnenhafen bietet ein vielfältiges Kultur-, Freizeit- und Gastronomie-Angebot. Bei der Extraschicht startet alle 45 Minuten eine Bootsfahrt zum Museum der Deutschen Binnenschifffahrt. Eine Ausstellung in der Plaza der Volksbank beleuchtet die Geschichte des Innenhafens. Auch das Mitmachmuseum Explorado macht mit und bietet unter anderem ein lehrreiches (und zum Teil erschreckendes) Quiz zu Verfallsdaten an. Da erfährt man zum Beispiel, dass eine Blechdose erst in 200 Jahren vollständig verrottet ist. Und eine normale Wegwerfwindel sage und schreibe erst in 450 Jahren!

Schifffahrtsmuseum Die Geschichte der Binnenschifffahrt wird während der Langen Nacht der Industriekultur besonders aufwendig präsentiert. Die ehemalige Herrenschwimmhalle ist Schau- und Hörplatz für eine Licht- und Klanginstallation von Heinz Robert Martin und Tim Ehm. In der Damenschwimmhalle werden typische Speisen aus den sechs deutschen Stromgebieten angeboten. Es gibt beispielsweise Donauwellen und – Rheinland-typisch – Currywurst.

Thyssenkrupp Der größte Stahlhersteller Deutschlands gewährt in der „Extraschicht“ exklusive Einblicke mitten in sein glühendes Herz. Ab 18 Uhr starten von der Franz-Lenze-Straße (Bruckhausen) aus im Halbstundentakt Busse, die Interessenten durch das Werksgelände fahren (das Aussteigen ist aus Sicherheitsgründen verboten). Geplant sind rund 170 Bustouren. Die Wartezeit wird mit Infos, Musik und kulinarischen Angeboten ausgefüllt.