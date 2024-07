Note vier plus für die Kultur in Duisburg „Ein Bereich, in dem wir Handlungsbedarf sehen, ist das Angebot für junge Menschen“

Nicht ganz befriedigend, aber auch nicht wirklich schlecht: so wird nach einer Umfrage das Kulturangebot in Duisburg eingeschätzt. Wenn man das Schulbenotungssystem – 1 gleich sehr gut, 6 gleich ungenügend – zugrunde legt, dann kommt Duisburg auf einen Wert von 3,6. Die übrigen Städte und Kreise im Verbreitungsgebiet der Rheinischen Post, das von den Kreisen Kleve und Wesel (einschließlich Moers), Krefeld, den Großraum Düsseldorf und Mönchengladbach bis Radevormwald reicht, kommen auf einen Durchschnittswert von 3,1; sind also um eine halbe Note besser als Duisburg.