Neue Zahlen von der Stadt : Corona-Virus: Immer mehr Verdachtsfälle in Duisburg

Duisburg In Duisburg gibt es vier neue Verdachtsfälle auf eine Infektion mit dem Corona-Virus. Das teilte die Stadt am Samstag mit.

Nachdem die Stadtverwaltung am Freitag noch Entwarnung gegeben hatte, weil sich die ersten vier Verdachtsfälle nach den ersten Laborergebnissen als unbegründet herausgestellt hatten, wurden am Samstag vier neue „begründete Verdachtsfälle“ gemeldet. Das bedeutet, dass vier Menschen entsprechende Symptome aufweisen. Ob sie sich tatsächlich mit dem Virus infiziert haben, müssen aber erst die Testergebnisse zeigen.

Von den vier neuen Fällen befinden sich drei der möglicherweise Infizierten in häuslicher Quarantäne, ein Patient ist im Bethesda-Krankenhaus in Hochfeld isoliert untergebracht. Drei der vier neuen Verdachtsfälle sind kurz zuvor aus Italien zurückgekehrt, ein Vierter hatte Kontakt zu Infizierten aus dem Kreis Heinsberg. Die Testergebnisse werden noch heute erwartet.

Vor dem Hintergrund der auch in Duisburg anlaufenden Grippewelle empfiehlt das Gesundheitsamt wie berichtet, sich generell an grundlegende Hygieneregeln zu halten, um eine Verbreitung von Grippe- oder möglicherweise eingeschleppten Coronaviren zu vermeiden. Dazu gehört beispielsweise Husten und Niesen in den Ärmel, Waschen der Hände vor Kontakt der Hände zu Mund und Augen, Waschen der Hände vor dem Essen und Trinken, Vermeiden von Händeschütteln und Umarmungen, Taschentücher nur einmal benutzen und benutzte Tücher möglichst schnell in einem Mülleimer mit Deckel entsorgen.