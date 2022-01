Vier Duisburger beim CDU-Bundesparteitag : Keine stehenden Ovationen im Homeoffice

Duisburg Beim Online-Bundesparteitag der CDU mit der Wahl von Friedrich Merz zum neuen Bundesvorsitzenden waren auch vier Duisburger mit von der Partie. Mit dem Ablauf und dem Ergebnis war man durchaus zufrieden.

Eigentlich hatte Thomas Mahlberg für drei Tage nach Hannover fahren wollen. „Normalerweise dauert ein Bundesparteitag zwei Tage, und man fährt für Vorgespräche am Vorabend des ersten Tages an“, erklärte der Duisburger CDU-Parteivorsitzende am Sonntag im Gespräch mit unserer Redaktion. Da hatte er den digitalen Parteitag am Vortag hinter sich gebracht.