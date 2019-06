Duisburger Theater : Viel Musik im Schauspielangebot

Duisburg Intelligente Stücke, bei der auch die Musik mitspielt, prägen das Programm der nächsten Zeit.

Am Sonntag, dem 9. Juni, gibt es um 19.30 Uhr im Foyer III unter dem Dach des Theaters die letzte Vorstellung von „1968“ in dieser Spielzeit. Der Liederabend mit Texten aus „Jahrestage“ von Uwe Johnson lässt das Jahr, das einer ganzen Generationen seinen Namen gab, Revue passieren. 1968 ging in die Geschichte ein. Der Schauspiel-Jugendclub im Theater Duisburg, bekannt auch unter dem Namen „Spieltrieb“ nähert sich dem Mythos 1968 auf musikalischem Wege. Es wird ein Liederabend ausschließlich mit Songs aus diesem Jahr. Regie führt Michael Steindl, als Intendant verantwortlich für das Schauspielprogramm in Duisburg. Wolfgang Völkl leitet den Abend musikalisch. Die Videos hat Kevin Barz zusammengestellt, die Bühne wurde von Anika Wieners gestaltet, die Kostüme von Frederike Marsha Coors entworfen. Melena Roß zeichnet für die Choreografie verantwortlich. Die Karten für den Abend kosten einheitlich elf Euro.