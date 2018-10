Duisburg: Viele Lehrerstellen bleiben unbesetzt

An einigen Duisburger Grundschulen liegt die Quote der zu besetzenden Lehrstellen bei unter 80 Prozent. Foto: dpa/Felix Kästle

Duisburg Dass Duisburg am Lehrermangel krankt, ist nicht neu. Aktuelle Zahlen des Schulministeriums zeichnen aber ein dramatisches Bild. An einzelnen Schulen bleibt jede vierte Stelle unbesetzt. 36 Schulleiter-Stellen sind vakant.

Der Lehrermangel in Duisburg ist ein Problem, das die Stadt schon seit einigen Jahren begleitet. Zuletzt wies die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft darauf hin, dass der Stadt viele Sonderpädagogen fehlen. Dass Duisburg allerdings ein viel weitreichenderes Problem damit hat, offene Lehrer-Stellen zu besetzen, macht nun eine Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der SPD deutlich. Die Landtagsfraktion hatte sich darin explizit nach dem Stellenbedarf und der Schulversorgung in Duisburg erkundigt.

Die Antwort der Landesregierung fällt in weiten Teilen ernüchternd aus. So geht aus ihr hervor, dass die sogenannte Personalausstattungsquote bei diversen Schulen in der Stadt Duisburg unter 90 Prozent liegt – also weniger als 90 Prozent der zur Verfügung stehenden Stellen tatsächlich besetzt werden konnten. Noch dramatischer ist die Lage, wenn man sich nur die Situation an den Grundschulen anschaut. Dort liegt die Quote bei einzelnen Einrichtungen im Stadtgebiet sogar bei unter 80 Prozent.