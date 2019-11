Getränkehersteller : Viel Arbeit für das Nachhaltigkeitsteam

Duisburg Nachhaltigkeit gehört zur gelebten Unternehmensphilosophie der Rheinfels Quellen. Davon konnten sich jetzt die 60 Gäste der Veranstaltung vor Ort bei einem Podiumsgespräch überzeugen.

Die Rheinfels Quellen H. Hövelmann GmbH & Co. KG hatte eingeladen in die Räume des Walsumer Firmenmuseums. Hier drehte sich alles um „gesellschaftliche Unternehmensverantwortung“, kurz: CSR (Corporate Social Responsibility). Organisiert von der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GFW) Duisburg und der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer in Kooperation mit Conversio findet das CSR-Frühstück zweimal jährlich statt.