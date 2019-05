Erinnerungskultur in der VHS : Erinnerungskultur und „Sühnekult“

Duisburg Eine VHS-Veranstaltung in der Reihe „Die Deutschen und ihre Geschichte“.

Vor nicht allzu langer Zeit forderte ein Politiker eine „geschichtspolitische Wende“ um nicht weniger als 180 Grad ein. Die Deutschen sollten aus dem „Sühnekult“ heraustreten, sich der Glanzstunden ihrer Geschichte am besten mit ihm am Kyffhäuser versichern. In einem Werkstattgespräch – im Rahmen der Reihe „Die Deutschen, ihre Geschichte und was sie dafür halten“ – wird am Montag um 20 Uhr in der VHS im Stadtfenster, Steinsche Gasse 26, dieses Ansinnen kritisch hinterfragt. Eingangs wird Andreas Pilger (Archivdirektor und Ko-Projektleiter des Zentrums für Erinnerungskultur, Menschenrechte und Demokratie der Stadt Duisburg) den aktuellen Kenntnisstand zu Struktur und Größenordnungen der Opfer des Nationalsozialismus in Duisburg vorstellen.