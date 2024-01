Programm im Frühjahr 2024 VHS in Duisburg startet mit über 1000 Veranstaltungen ins neue Jahr

Vieles aus den vergangenen Jahren werde auch in diesem Jahr weitergeführt, einige Neuerungen soll es aber trotzdem geben. So starten etwa erstmalig alle angebotenen Schulabschlüsse für den zweiten Bildungsweg bereits im Frühjahr, vom Ersten über den Erweiterten Ersten bis hin zum Mittleren Schulabschluss. Bislang war dies nur im Sommer realisierbar, im Februar war lediglich der Einstieg in einem Mittleren Schulabschlusskurs oder in laufende Lehrgänge möglich. „Der fehlende Schulabschluss ist keine Sackgasse in Deutschland“, so Bogdahn. Ebenso wird das Förderangebot in den Fächern Deutsch und Englisch ausgeweitet. So soll allen Zugewanderten eine bessere Chance geboten werden, den gewünschten Schulabschluss zu erreichen.