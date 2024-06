Pläne für Verwaltungsgebäude in der Stadtmitte Neues Duisburger Rathaus soll 2030 fertig sein

Dazu kommt, dass in Zeiten neuer Arbeitswelten das Homeoffice eine immer größere Rolle einnimmt und eine ständige Präsenz in Verwaltungsbüros immer mehr an Stellenwert verliert. Das Ziel sind deshalb „nur“ noch 100.000 statt 160.000 Quadratmeter Bürofläche in höchstens noch elf statt 32 Verwaltungsgebäuden der Stadt. Dies würde die Zahl der städtischen Anmietungen für Verwaltungsbüros deutlich reduzieren.