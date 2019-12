Behörden, Bäder, Bibliotheken : Verwaltung geht in die Weihnachtsferien

Die Stadtbibliothek bleibt bis zum 2. Januar geschlossen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Stadt Duisburg macht auch 2019 wieder Weihnachtspause. Wir erklären, was das für Behörden, Museen, Bäder und Co. bedeutet.

Die Stadt geht vom 23. Dezember bis einschließlich zum 1. Januar in die Betriebsferien. Damit setzt die Verwaltung auch 2019 eine Maßnahme fort, die dem klammen städtischen Säckel zugute kommt. „Mit den Betriebsferien können durch den Abbau von Rückstellungen für nicht genommen Urlaub oder Freizeitausgleich sowie durch die Reduzierung von Energiekosten Einsparungen zur Haushaltskonsolidierung erzielt werden“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Außerdem würden sich durch die CO2-Reduzierung zudem noch positive Effekte für die Umwelt ergeben. Wir erläutern, was die Ferien im Einzelnen bedeuten.

Die einzigen städtischen Stellen, die auch zwischen Weihnachten und Neujahr besetzt sein werden, werden die Feuerwehr (abgesehen von der Feuerwehr-Verwaltung), die Kulturbetriebe und ein Notdienst im Standesamt sein. Letzterer soll sich vor allem um die Beurkundung von Sterbefällen kümmern. Zentrale Anlaufstelle für Bestatter aus dem gesamten Stadtgebiet wird das Standesamt West am Körnerplatz 1 in Rheinhausen sein. Dort wird am am 23., 27., sowie am 30. Dezember, jeweils von 8 bis 16 Uhr ein Mitarbeiter der Stadt seinen Dienst verrichten.

Die Betriebsferien gelten auch für Einrichtungen im kommunalen Bildungsbereich. Die Stadtbibliothek und die Volkshochschule im Stadtfenster sowie alle Bezirks- und Stadtteilbibliotheken bleiben bis einschließlich 1. Januar geschlossen. Das heißt aber nicht, dass Leserratten auf ihre geliebte Lektüre gänzlich verzichten müssen. Die sogenannte Onleihe sowie weitere digitale Angebote bleiben während der gesamten Zeit über das Internet mit einem gültigen Bibliotheksausweis nutzbar.

Etwas anders sieht es bei den Duisburger Museen aus. Hier müssen die Mitarbeiter auch zwischen den Jahren ran. Museum und das Museum der Deutschen Binnenschifffahrt haben Heiligabend, 1. Weihnachtstag, Silvester und Neujahr geschlossen. Am 2. Weihnachtstag und zwischen den Feiertagen können die Museen zu den üblichen Zeiten besucht werden.

Die Spielstätten der Kulturbetriebe der Stadt Duisburg und die Theaterkasse halten ihren Dienstbetrieb zwischen Weihnachten und Neujahr ebenfalls aufrecht. Informationen zu den Öffnungszeiten oder den Spielplänen gibt es im Internet unter www.duisburg.de/micro/kulturbetriebe beziehungsweise unter www.theater-duisburg.de