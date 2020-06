Maskentheater in Duisburg : Verspätete Premiere von „Klasse Glück“ ist ein Erfolg

Maskentheater in Duisburg

„Klasse Glück“ erzählt die Geschichte einer Schulklasse, die nach ihrem Abschluss noch einmal zu einer großen Party in einem Wald zusammenkommt. Foto: Jörg Metzner

Duisburg Mit dreimonatiger Corona-bedingter Verspätung feierte jetzt „Klasse Glück“ Premiere im großen Haus, das derzeit mit 100 Zuschauern als „ausverkauft“ gilt. Es ist eine Koproduktion vom Theater Duisburg und dem Berliner Theater Strahl

Die Aufführung sollte ein Höhepunkt der Duisburger „Glücks-Akzente“ und zugleich des diesjährigen Theatertreffens sein. Die Pandemie machte die Premiere, die für den 26. März vorgesehen war, zunichte. Nach rund dreimonatiger Verzögerung konnte die prestigeträchtige Koproduktion des Theaters Duisburg und des Berliner Theaters Strahl nun nachgeholt werden. „Klasse Glück“ gehört zur Reihe der erfolgreichen Maskentheater-Produktionen, mit denen das Berliner Ensemble vor zwölf Jahren startete. Und auch dieses Stück konnte an die Erfolgsserie anknüpfen, die in Duisburg einst mit „Klasse Klasse“ gestartet war.

„Klasse Glück“ erzählt die Geschichte einer Schulklasse, die nach ihrem Abschluss noch einmal zu einer großen Party in einem Wald zusammenkommt. Die unterschiedlichen Typen werden zu Beginn bei der Zeugnisübergabe schlaglichtartig vorgestellt. Da gibt es die schüchterne Brave, den verklemmten Streber, den Draufgänger, den langhaarigen Musiker, den die Schule weniger als mäßig interessiert, oder auch den Supercoolen, der noch nicht einmal einen Blick ins Zeugnis wirft.

Corona-Lockerungen in Kaldenkirchen

Corona-Lockerungen in Kaldenkirchen : Endlich wieder die Schulfreunde treffen

In dieser Schule gibt es „Glück“ als Unterrichtsfach

Projekt soll Selbstvertrauen stärken : In dieser Schule gibt es „Glück“ als Unterrichtsfach

„Klasse Glück“ ist zwar nicht so kohärent inszeniert wie „Infinita“, dem Paradestück des Maskentheater-Ensembles „Familie Flöz“, doch war der langanhaltende Applaus der 100 Besucher (mehr waren in dem 1000-Plätze-Haus noch nicht zugelassen) verdient. Maßgeblich zum Erfolg des Maskentheaters trägt der Beatbox-Vizeweltmeister Daniel „Mando“ Mandolini bei, ein Geräusch-Virtuose, der für einen furiosen Sound und herrlich komische Lautspielereien sorgt. Diesmal wurde er noch von anderen Ensemble-Mitgliedern an Gitarre, Akkordeon, Ukulele, Cajon und Xylophon unterstützt.