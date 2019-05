80-jähriger verschwand aus Seniorenheim : Vermisster Senior aus Duisburg ist wieder da

Duisburg Der Senior, der am Sonntagabend aus einem Duisburger Seniorenheim verschwand, ist wieder da. Die Polizei bedankt sich für die Hilfe aus der Bevölkerung.

Er fiel schließlich am späten Montagnachmittag einer Bürgerin in Mülheim an der Ruhr auf. Die von ihr informierte Polizei brachte den wohlbehaltenen Mann zurück in das Seniorenheim in Wedau, aus welchem er abgängig war. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei der aufmerksamen Bürgerin und allen anderen, die Ausschau nach dem Vermissten gehalten haben.