Obduktion klärte Todesursache : Vermisster Arbeiter starb nach Sturz auf Thyssenkrupp-Gelände

Duisburg Die Obduktion hat die Todesursache des vermissten Arbeiters geklärt, der am Montag auf dem Gelände von Thyssenkrupp in Duisburg gefunden wurde. Demnach erstickte der 26-Jährige nach einem Unfall. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus.

Der Arbeiter, der Mitte Oktober auf dem Gelände von Thyssenkrupp in Duisburg-Rheinhausen verschwand, erstickte in einem Schlackebecken. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit und verwiesen auf die Ergebnisse der Obduktion. Der 26-Jährige war am Montagabend tot aufgefunden worden. Rechtsmediziner untersuchten daraufhin die Leiche und fanden heraus, dass der Duisburger an der zähflüssige Masse im Becken erstickt ist. Schlacke entsteht bei der Herstellung von Metallen.