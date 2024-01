Vermisstenfall in Duisburg Vermisste 16-Jährige in der Schweiz aufgetaucht

Ermittlungen hatten ergeben, dass sich die 16-Jährige rund drei Stunden später noch an der Haltestelle „Schwan“ auf der Friedrich-Ebert-Straße 41 in Walsum aufgehalten hat. Von dort hat sich ihre Spur verloren, die ein Spürhund aufgenommen hatte. In der Zeit von 22.50 Uhr bis 23.15 Uhr soll sie sich an der Haltestelle aufgehalten haben. Zu dem Zeitpunkt konnte die Polizei nicht ausschließen, dass sich das Mädchen in einer hilflosen Situation befindet, hieß es.