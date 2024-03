Brand in der Fußgängerzone in der City Feuerwehr rettet Person mit Drehleiter aus brennendem Haus

Duisburg · Bei einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus am Sonntagmittag am Sonnenwall in der City kamen zwei Menschen verletzt ins Krankenhaus. Die Feuerwehr rettet eine Person mit der Drehleiter und konnte Schlimmeres verhindern.

18.03.2024 , 11:34 Uhr

Die Feuerwehr hatte am Sonntag einen Einsatz in der Duisburger City. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Gegen 14.42 Uhr war der Leitstelle der Feuerwehr Duisburg ein Brand auf dem Sonnenwall in der Duisburger Altstadt gemeldet worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte schnell ein Feuer im zweiten Oberschoss in dem sechsgeschössigen Wohn -und Geschäftsgebäudes festgestellt werden. In der Wohnung im Dachgeschoss sollten sich noch Personen befinden. Durch die Feuerwehr wurden umgehend wegen der gefährdeten Person weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle beordert. Bei dem Einsatz wurde eine Person über eine Drehleiter aus der Dachgeschosswohnung gerettet. Eine Person meldete sich bei dem Rettungsdienst, weil sie durch das Feuer verletzt wurde. Beide Personen, wurden nach der ärztlichen Sichtung, in umliegende Krankenhäuser gebracht. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr, konnte eine Ausbreitung auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Die Feuerwehr leitete mit mehreren Trupps die Menschenrettung unter Atemschutz ein. Es wurde ein Lüfter zum Einsatz gebracht, um die gefährlichen Brandgase aus dem Gebäude zu bringen. Zudem wurden zwei Drehleitern in Stellung gebracht, um die Menschenrettung zu unterstützen. Parallel dazu wurde durch weitere Trupps die restlichen Wohneinheiten kontrolliert. Da der Bereich in der Fußgängerzone liegt, kam es zu keiner Verkehrseinschränkung. Die Feuerwehr Duisburg war mit 60 Einsatzkräften Rettungsdienst und Feuerwehrkräften vor Ort. Zur Brandentstehung konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. Dies ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

