Verkaufsoffener Sonntag : Duisburger Handel rüstet sich fürs Weihnachtsgeschäft

Duisburg Für den Duisburger Einzelhandel fällt mit dem verkaufsoffenen Sonntag am 3. November der Startschuss für die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Flankiert wird das erste lange Wochenende der Vorweihnachtszeit von einem Musik- und Food-Festival.

Programm Am Donnerstag beginnt in der Innenstadt das Streetfood- und Musikfestival „Duisburg von Sinnen“. Geboten werden Leckereien aus aller Welt und ein buntes Rahmenprogramm mit allerlei Aktionen. So findet zum Beispiel am Samstag unter dem Motto „Klamotte, Kind und Kegel“ ein Marktverkauf in der Königsgalerie statt. Außerdem öffnet ein Herbstmarkt auf dem Münzplatz. Am Sonntag gibt es zwei Flashmobs um 14 und 16 Uhr sowie eine Winterwelt mit Eisstockschießen.

Wie sehr die Konkurrenz mit dem Online-Handel die Geschäfte des Einzelhandels belaste, sei von Branche zu Branche unterschiedlich. Vorteile habe der stationäre Einzelhandel in allen Segmenten, die viel Beratungs- und Überzeugungsarbeit erforderten. „In letzter Zeit war dabei viel von sogenanntem ‚Beratungs-Diebstahl’ die Rede – also, dass sich Kunden im Laden beraten lassen, dann aber im Netz kaufen. Das gibt es, keine Frage. Ein Problem will ich das aber nicht nennen.“ Schließlich gebe es ebenso Fälle, bei denen sich Kunden im Internet informieren, dann aber im Laden kaufen würden. „Der Einzelhandel muss sich auf diese Wechselbeziehung einstellen. Erfolg bringen gute Beratung und ehrlich gemeinte Überzeugungsarbeit im Geschäft.“

Der Einzelhandelsverband begrüßt das. „Mit ‚Duisburg von Sinnen’ geht am Wochenende ein schönes neues Format an den Start, an dem die Duisburger bestimmt viel Spaß haben werden. Und gut gestimmte Besucher sind auch gut für den Einzelhandel“, sagt Bommann. „Doch auch abseits der Innenstadt ist am Wochenende viel los. In den Stadtteilzentren in Meiderich (Martinsmarkt, Anm. d. Red.) und in Neumühl (Mittelaltermarkt) werden die Geschäfte ebenfalls offen haben. Auch da sind tolle Veranstaltungen. Vorbeischauen lohnt sich.“