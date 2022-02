Verfassungsbeschwerde in Vorbereitung : NRW ändert Schlüsselzuweisungen – Duisburg drohen Millionenverluste

Verfassungsbeschwerde in Vorbereitung

Duisburg Die kreisfreien Städte in NRW bereiten eine Verfassungsbeschwerde vor, an der sich auch die Stadt Duisburg beteiligen wird. Es geht um die Schlüsselzuweisungen des Landes. Duisburg drohen Millionenverluste.

Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen müssten vielfältige Aufgaben übernehmen und seien oftmals nicht nur durch leere Kassen, sondern auch durch die Corona-Pandemie herausgefordert. Dabei garantiere die Verfassung des Landes NRW den Kommunen eigentlich ausreichende finanzielle Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben durch das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Das teilte die Stadt am Freitag mit.

Die Stadt Duisburg eine mit den ebenfalls beteiligten Gemeinden Bonn, Bottrop, Dortmund , Düsseldorf, Köln, Münster, Solingen und Wuppertal eine Gemeinsamkeit: Sie sind kreisfreie Städte und fast alle sind auf (Schlüssel-) Zuweisungen aus dem GFG angewiesen, so die Stadt.

„NRW kommt nicht an den Standard, den andere Bundesländer haben“

Zu wenig Personal für Hochwasser-Vorhersagen : „NRW kommt nicht an den Standard, den andere Bundesländer haben“

Inzidenz in NRW über dem bundesweiten Wert

Corona-Pandemie : Inzidenz in NRW über dem bundesweiten Wert

Das sind die aktuellen Corona-Zahlen in Duisburg

Inzidenz wieder gestiegen : Das sind die aktuellen Corona-Zahlen in Duisburg

Der übergemeindliche Finanzausgleich weise in diesem Jahr in NRW ein Volumen von rund 14 Milliarden Euro auf. Für die überschuldete Stadt Duisburg seien diese Zahlungen besonders wichtig.

In diesem Jahr erhält Duisburg 680,5 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen. Dieses Geld aus dem Finanzausgleich werde – wie bereits in den vergangenen Jahren – dafür benötigt, die Lücke zwischen eigenen Finanzmitteln; zum Beispiel Grund- und Gewerbesteuern; und dem tatsächlichen aufgabengerechten Finanzmittelbedarf auszugleichen.