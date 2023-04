Festnahme nach Messerangriff in Duisburg „Das SEK ist unten mit einem Rammbock reingelaufen“

Es ist kurz nach 0 Uhr am Sonntagmorgen, als David plötzlich durch Lärm auf der Straße wach wird; sein Fenster steht auf kipp. Er wohnt in der Duisburger Altstadt, in der es in den vergangenen Tagen zwei Messerattacken gegeben hat – eine in einem Fitnessstudio, eine weitere am Ostersonntag auf einen 35-Jährigen. Was David sieht, sind schwer bewaffnete Polizisten eines Spezialeinsatzkommandos, die einen Nachbar von ihm abführen.