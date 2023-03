Verdacht auf Brandstiftung Feuerwehr rettet zwölf Menschen aus brennendem Haus in Duisburg

Gegen 4.17 Uhr waren am Dienstag mehrere Notrufe bei der Leitstelle der Feuerwehr Duisburg eingegangen. Demnach sollte es in einem Mehrfamilienhaus in einer Wohnung am Erlinghagenplatz in Friemersheim im ersten Obergeschoss brennen, außerdem sollten sich noch mehrere Personen in den Wohnungen befinden. Wie die Polizei später am Tag mitteilte, besteht der Verdacht auf Brandstiftung.