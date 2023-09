Automesse, Forum-Jubiläum, verkaufsoffener Sonntag Was Sie zu den Veranstaltungen am Wochenende wissen müssen

Nicht fehlen darf die Jubiläumsfeier des Forums, das sein 15-jähriges Bestehen feiert. Für das gesamte Wochenende, also Samstag und Sonntag, sind einige Aktionen geplant. Hierzu wird auch ein Bühnenprogramm mit Live-Auftritten, Tanz und Musik geboten. Los geht es mit dem musikalischen Programm am Samstag ab 16 Uhr, Sonntag geht es um 11 Uhr los. Highlight am Samstag Nachmittag: Michael Schulte, Drittplatzierter bei der Show „The Voice of Germany“ und Teilnehmer am Eurovision Song Contest 2018 tritt in der City auf.