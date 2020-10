Attraktion findet dieses Jahr nicht statt : Veganer Wintermarkt abgesagt

Duisburg Die Macher von „Anis und Zauber“, dem alternativen Weihnachtsmarkt auf der Münzstraße, haben wegen der Ungewissheit über das weitere Infektionsgeschehen das beliebte Event für dieses Jahr gestrichen. Das gaben sie jetzt über ihre Homepage bekannt.

Wie an vielen anderen Veranstaltungen und Projekten gehe auch an ihnen Corona nicht spurlos vorbei. „Es ist ungewiss, wie sich die Pandemie und politische Entscheidungen entwickeln.

Es ist unklar, wann und in welcher Form wir wieder beruhigt zusammen sein können, ohne uns selbst oder andere einer unbestimmten Gefahr auszusetzen“, so die Veranstalter.