Vorfall in Duisburg : Vater und Sohn streiten sich mitten in der Nacht – und greifen Polizisten an

Worum es bei dem Streit ging, ist unklar. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Duisburg Am Wochenende wurde die Polizei in Duisburg mitten in der Nacht zu einem Familienstreit gerufen. Ein Sohn schrie seinen Vater an, dieser wiederum spuckte ihn an. Als die Beamten versuchten, die Lage zu beruhigen, wurden sie angegriffen.

Polizisten aus Duisburg wurden in der Nacht zu Montag von einer streitenden Familie in Beeck angegriffen. Gegen 0.30 Uhr wurden die Beamten auf die Straße Lange Kamp gerufen. Dort stritten sich ein Vater und sein Sohn, beide brüllten sich draußen von Zaun zu Zaun an und beleidigten sich gegenseitig.

Als die Polizei dazwischenging, drohte der junge Mann den Beamten, die den 31-Jährigen daraufhin auf dem Boden fixierten. Die Situation nutzte der 57-jährige Vater aus und spuckte seinen Sohn an. Als auch er in Gewahrsam genommen werden sollte, mischten sich noch ein weiter Sohn (26), die Mutter (55) und ein Bekannter der Familie ein. Zum Teil versuchten die Beteiligten die Polizisten zu schlagen.

Gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften brachten die Polizisten alle bis auf die Mutter, die nach mehrfacher Aufforderung aufhörte, zur Wache. Zwei Polizisten verletzten sich bei der Auseinandersetzung, konnten jedoch im Dienst bleiben. Worum es bei dem Streit ging, wollte keiner der Familienangehörigen sagen.

(atrie)