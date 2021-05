Prozess in Duisburg : Vater soll eigenes Baby schwer verletzt haben

Der 46-jährige Angeklagte am Mittwochmorgen beim Prozessauftakt vor dem Landgericht Duisburg. Foto: Marc Latsch

Duisburg Laut Anklage wurde der fünf Monate alte Säugling so heftig geschüttelt, dass er immense bleibende Schäden davontrug. Ein Prozess soll nun klären, was am Tatabend wirklich geschah.