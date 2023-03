Klimaneutraler Stadtteil Ruhrort Urban Zero eröffnet Quartiersbüro an der Weinhagenstraße

Ruhrort · Die Initiative „Urban Zero“ unternimmt bekanntlich den weltweit erstmaligen Versuch, mit Ruhrort einen gesamten Stadtteil innerhalb weniger Jahre in ein Gebiet zu verwandeln, das keine Auswirkungen auf die Biosphäre mehr hat. An der Weinhagenstraße in Ruhrort soll dazu ein neues Quartiersbüro eröffnen. Was sonst noch geplant ist.

13.03.2023, 14:26 Uhr

Die Homepage von Urban Zero zeigt ein Luftbild von Ruhrort. Foto: urbanzero.de

Ruhrort soll nachhaltiger, attraktiver und lebenswerter werden. Das funktioniere aber nur, wenn alle Akteure an einem Strang ziehen und sich eng vernetzten, teilte die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gebag als federführende Projektbeteiligte jetzt mit: Hierzu soll im Mai ein neues Quartiersbüro in Ruhrort eröffnen, das sogenannte „UMWELT-lokal“. Offenbar passen sich die Macher mit dieser Bezeichnung dem Trend an, Groß- und Kleinbuchstaben möglichst so zu kombinieren, dass es auf den ersten Blick verwirrt. Das soll vermutlich besonders trendig wirken. Nur gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern könne Ruhrort sich nachhaltig weiterentwickeln und das ambitionierte Projekt „Urban Zero“ erfolgreich umgesetzt werden, so die Gebag. Um einen Austausch zu ermöglichen und Ruhrort mit verschiedenen Einzelprojekten Stück für Stück in einen umweltneutralen Stadtteil zu verwandeln, hat die Projektgesellschaft als zentrale Anlaufstelle ein Quartiersbüro angemietet. Das 60 Quadratmeter große Büro im Herzen Ruhrorts, an der Weinhagenstraße 23, öffnet seine Türen Mitte Mai. Interessierte Ruhrorterinnen und Ruhrorter erhalten im „UMWELT-lokal“ Informationen zum Projekt „Urban Zero“ sowie kostenlose und individuelle Energieberatungen. Außerdem könnten sie auch eigene Anregungen und Ideen in das Projekt einbringen. In Kürze sei jeder willkommen, das Quartiersbüro zu besuchen und „Teil des einzigartigen Projektes zu werden“, so die Gebag. Die Eröffnung fällt auf den 13. Mai, den Tag des „Ruhrort Urban Zero-Festivals“. An diesem Tag laden die Projektbeteiligten zu verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen in Ruhrort ein. Gäste dürfen sich auf ein buntes Programm mit Vorträgen, Mitmachaktionen und Musik freuen. Interessierte könnten sich in Festival-Atmosphäre rund um das Projekt informieren, Ideen einbringen – und natürlich das neue UMWELT-lokal besuchen. Weitere Details folgten zeitnah, teilte die Gebag jetzt mit. „Lost Place“ Eisenbahnbassin – das soll hier jetzt passieren Neue Pläne für Duisburg-Ruhrort „Lost Place“ Eisenbahnbassin – das soll hier jetzt passieren Im UMWELT-lokal sollen Interessierte grundsätzliche Informationen zum Projekt Urban Zero erhalten – kostenfrei und unverbindlich. Fragen rund um die Sanierung der eigenen Immobilie, Erneuerbare Energien und Fördermittel würden individuell und kostenfrei beantwortet. Neben den Energieberatungen seien künftig aber auch Informations- und Vortragsabende rund um die Themen Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit geplant. Das Quartiersbüro soll ein lebhafter Treffpunkt werden. Die Sprechzeiten und Details rund um das breite Beratungsangebot des UMWELT-lokals werden noch bei der offiziellen Eröffnung bekanntgegeben, versprechen die Betreiber. Urban Zero markiere den „weltweit erstmaligen Versuch, ein urbanes Quartier, nämlich Duisburg-Ruhrort – bis 2029 in vollständige Umweltneutralität, also einen die Biosphäre nicht länger belastenden Zustand, zu transformieren. Mehr Tempo bei der Energiewende Moers fördert deutsch-niederländische Partnerschaft Mehr Tempo bei der Energiewende Umweltneutralität bedeute in diesem Zusammenhang, alle mit Methoden der Ökobilanzierung messbaren, potenziellen Umweltwirkungen des Quartiers zu erfassen, diese maximal zu reduzieren und in ihren, ab 2029 noch weiterhin unvermeidlichen Anteilen, möglichst auf Ruhrorter Siedlungsgebiet zu kompensieren. Erste Überlegungen zu dem Vorhaben seien zwischen den Firmen Haniel, greenzero.me und HeimatERBE Anfang 2022 entstanden. Anschließend seien die Stadt Duisburg, alle städtischen Gesellschaften, das Land Nordrhein-Westfalen sowie zahlreiche namhafte Unternehmen und Institutionen als Partner gewonnen worden. An der im August 2022 gegründeten Projektgesellschaft sind die GEBAG mit 51 Prozent, duisport mit zehn Prozent sowie Haniel und GREENZERO jeweils mit 19,5 Prozent beteiligt.

(RP)