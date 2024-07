Pilotprojekt in Duisburg Urban Gardening am Friedhof: Beinahe alle Hochbeete sind vermietet

Duisburg · Anfang Juni haben die Wirtschaftsbetriebe Duisburg in Kooperation mit der Gebag und der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft ein neues Projekt ins Leben gerufen. Auf einer Fläche am Rand des Friedhofs Sternbuschweg in Neudorf soll nun Urban Gardening stattfinden – mit einer Besonderheit.

11.07.2024 , 16:22 Uhr

Jonathan Adrian (Landschaftsbauingeneur, v.l.), Stefan Gatz (IT-Spezialist), Katja Kleegräfe (Mieterin), Phillip Gladen und Sandra Bube (Gebag) und Meryem Schöck (Wirtschaftsbetriebe) auf der Urban Gardening Fläche. Foto: Teresa Booms

Von Teresa Booms