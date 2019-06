Philharmonisches Konzert : Cellokonzert als Sinkflug

Duisburg Im Mittelpunkt des jüngsten, zwölften Philharmonischen Konzerts in der klimatisierten Philharmonie Mercatorhalle stand die Uraufführung „Icaro“ von Hauke Berheide.

Als Auftragswerk der Duisburger Philharmoniker komponierte der 1980 in Duisburg geborene Hauke Berheide in den vergangenen zwei Jahren sein Konzert für Violoncello und Orchester „Icaro“. Darin beschäftigt er sich mit dem altgriechischen Mythos des Ikarus, der zunächst mit seinem Vater Dädalus im Labyrinth des Königs Minos auf Kreta gefangen gehalten wird, dann aber mit einem selbstgebauten Fluggerät der Sonne zu nahe kommt und in den Tod stürzt. Den Komponisten interessierte nach eigener Aussage „diese Idee des kühnen Heranreichens an eine Höhe, die eigentlich übermenschlich ist, aus der man nur fallen kann. Darin steckt eine besondere Schönheit.“