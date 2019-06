Komponist aus Duisburg : Hauke Berheide im Philharmonischen Konzert

Duisburg Am Mittwoch und Donnerstag erlebt ein Werk von Hauke Berheide Uraufführung, umrahmt von Wagner- und Dvorák-Werken.

Der Duisburger Komponist Hauke Berheide ist spätestens seit der Uraufführung seiner preisgekrönten Oper Mauerschau (2016) ein weithin beachteter Künstler. Gleichwohl bleibt er seiner Heimatstadt verbunden: Im 12. Philharmonischen Konzert gelangt Icaro – Konzert für Violoncello und Orchester in der Mercatorhalle zur Uraufführung (26. und 27. Juni, je 20 Uhr). Die Duisburger Philharmoniker, Auftraggeber dieses Werkes, spielen unter der Leitung von GMD Axel Kober, der an Stelle der erkrankten Oksana Lyniv am Pult steht. Solist ist der hochgelobte junge Cellist Maximilian Hornung, dem bestechende Musikalität und instinktive Stilsicherheit attestiert wird.

Berheides dreiteiliger Icaro beleuchtet den Mythos des griechischen Helden, der sich aus dem Labyrinth des Königs Minos befreit, im Flug der Sonne zu nahe kommt und in den Tod stürzt. Das Cello spiegelt dabei den Weg vom Dunkel ins Licht, von dumpfer Enge zu glanzvoller Weite. Sphärische Klänge stehen neben aggressiven Figuren, auf- und absteigende Linien symbolisieren Höhenrausch und tiefen Fall. Der Solist ist zugleich Mitgestalter und Führungsfigur, ohne als klassischer Virtuose in diesem Konzert aufzutreten.

Umrahmt wird Hauke Berheides so aufregendes wie durch tönende Schönheit geprägtes Werk von Richard Wagners Vorspiel und Isoldes Liebestod aus Tristan und Isolde sowie von Antonin Dvoráks Sinfonie Aus der Neuen Welt. In Wagners Klangkosmos schwebt die unendliche Melodie, die betörende Liebessehnsucht, die erlösende Transzendenz. Dvorák wiederum reflektiert seinen Amerika-Aufenthalt mit teils monumentaler Pracht, teils feinen Anklängen an die Musik der indianischen Ureinwohner und der Schwarzen. Gleichwohl fehlt es nicht an böhmischer Lebensfreude. Schon die Uraufführung der Sinfonie in der New Yorker Carnegie Hall war ein riesiger Erfolg. Und bis heute hat sie ihre Faszination nicht verloren.