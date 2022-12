Neue Regeln: AU-Bescheinigung, Lieferketten, Pflegemindestlohn Der gelbe Krankenschein hat ab 2023 ausgedient

Und: Besteht die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, muss der Arbeitnehmer diese spätestens am vierten Kalendertag ärztlich feststellen lassen. „Allerdings kann der Arbeitgeber verlangen, dass seine Beschäftigten früher zum Arzt gehen, also auch schon am ersten Tag der Krankheit“, ergänzt Schmitz. An diesen rechtlichen Vorgaben habe sich nichts geändert.