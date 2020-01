Metall- und Elektroindustrie : Unternehmerverband sorgt sich um Metall- und Elektroindustrie

Duisburg Die Unternehmen an Rhein und Ruhr sind einer Umfrage des Unternehmerverbands zufolge beunruhigt. Innerhalb eines Jahres hat sich die Stimmung komplett gedreht.

Die Vorzeichen in der Metall- und Elektroindustrie für 2020 sind offenbar so negativ wie lange nicht mehr. „Die Lage ist ernst“, sagt Wolfgang Schmitz, Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes Metall Ruhr-Niederrhein mit sitz in Duisburg. „Fast 50 Prozent unserer Mitglieder aus der Branche bezeichnen die aktuelle Geschäftslage als schlecht. Für die kommenden sechs Monate wird sich bei knapp 60 Prozent daran nichts ändern. Ein Viertel rechnet sogar mit einer weiteren Verschlechterung.“ Zum Vergleich: Bei der Umfrage 2018 sprach kein einziges befragtes Unternehmen von einer schlechten Geschäftslage oder negativen Aussichten. „Innerhalb nur eines Jahres hat sich die Situation in der Branche komplett gedreht“, sagt Schmitz. „Und ich spreche von der realen Lage – nicht nur einer gefühlten Stimmung. 2020 wird für die M+E-Unternehmen in der Region eine echte Herausforderung.“