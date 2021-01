Berufsleben in Zeiten der Pandemie : Verband will keinen Zwang zum Homeoffice

Verband will keinen Zwang zum Homeoffice

Berufsleben in Zeiten der Pandemie

Duisburg Der in Buchholz ansässige Unternehmerverband hat „den aus Teilen der Politik geforderten Homeofficezwang zu Pandemiezeiten eine Absage erteilt.

Homeoffice sei in dieser besorgniserregenden Pandemielage das Mittel der Wahl“, teilte Wolfgang Schmitz, Hauptgeschäftsfüher der Unternehemerverbandsgruppe (UVG) mit.

Die Unternehmen an Rhein und Ruhr hätten überall dort, wo Homeoffice möglich sei, die betrieblichen Prozesse „verantwortungsvoll angepasst“. Zudem würden die Sars-CoV-2-Arbeitsschutzstandards in den Betrieben umgesetzt und das Infektionsrisiko so minimiert.