Ausbildungsquote von 20 Prozent : Fünf neue Azubis starten beim Unternehmerverband

Duisburg Hauptgeschäftsführer Wolfgang Schmitz und Ausbildungsleiterin Regina Weiß-Fernekes hießen das Quintett willkommen.

Fünf junge Leute, drei Berufe: Beim Unternehmerverband startete in dieser Woche das Ausbildungsjahr. Anna Vogel (19) aus Olpe, Lea Schmidt (18) aus Detmold und Alexandra Kretz (20) aus Krefeld werden zu Veranstaltungskauffrauen ausgebildet; Avelina Desel (19) aus Oberhausen zur Kauffrau für Marketingkommunikation. Fünfter im Bunde ist Amir Mazraehkar, der den Beruf des Fachinformatikers für Systemintegration erlernt. Der 34-Jährige aus dem Iran hatte in seiner Heimat bereits den Bachelor Abschluss IT erworben und in seinem Beruf gearbeitet. Um eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, muss Amir Mazraehkar einen in Deutschland anerkannten Berufsabschluss nachweisen und hat sich für eine Ausbildung zum Fachinformatiker entschieden.