Unternehmerin aus Duisburg Gabriela Grillo im Alter von 71 Jahren gestorben

Duisburg · Mit Gabriela Grillo verliert Duisburg eine herausragende Unternehmerpersönlichkeit. Sie war in der Stadt insbesondere auch für ihr soziales Engagement bekannt. 1976 hatte sie bei den Olympischen Spielen in Montreal die Goldmedaille gewonnen. Am Wochenende starb sie plötzlich und unerwartet.

27.02.2024 , 14:07 Uhr

Gabriela Grillo ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Foto: Christoph Reichwein

Gabriela Grillo, geschäftsführende Gesellschafterin der Wilhelm Grillo Handelsgesellschaft und Mitglied des Aufsichtsrats der Grillo-Werke AG, ist am vergangenen Wochenende im Alter von 71 Jahren plötzlich und unerwartet gestorben. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Bundesweit bekannt wurde sie auch als Sportlerin: Bei den Olympischen Spielen 1976 in Montreal hatte sie mit der Dressurmannschaft die Goldmedaille gewonnen. Sie war seit 1993 geschäftsführende Gesellschafterin der Wilhelm Grillo Handelsgesellschaft, 1995 wurde sie gleichzeitig Sprecherin des Vorstands der Grillo-Werke AG. Seit 2004 war sie Mitglied des Aufsichtsrats und bis zum Jahr 2021 auch Aufsichtsvorsitzende. „Die Stabilität der auf das Jahr 1842 zurückzuführenden Grillo-Gruppe mit ihren zahlreichen Unternehmen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Erhalt des Familienunternehmens waren ihr eine Herzensangelegenheit“, teilte ihr Cousin, Firmenchef Ulrich Grillo, mit. Schon vor langer Zeit hatte Gabriela Grillo Stiftungen für ihr unternehmerisches Engagement geschaffen. Der Grillo-Konzern ist vor allem in den Geschäftsbereichen Metall, Chemie, Zinkoxid und Zink aktiv. Das Unternehmen hat Tochtergesellschaften und Niederlassungen über ganz Europa verteilt und ist auch in den USA, China und Südafrika vertreten. „Gabriela Grillo war eine herausragende Persönlichkeit, die sich mit Überzeugung auch immer den gesellschaftlichen Herausforderungen gestellt hat“, heißt es weiter. Sie war aktives Mitglied in zahlreichen berufsständischen und gesellschaftlichen Verbänden und Gremien. Daneben habe sie sich auch mit hohem Engagement ehrenamtlich um kulturelle, geistige und soziale Belange und Projekte gekümmert. Die Unterstützung ihres Geburtsorts Duisburg und des Stadtteils Marxloh als Stammsitz der Firmengruppe war ihr ein besonderes Anliegen. Neben vielen anderen Auszeichnungen erhielt sie 2021 für ihr langjähriges herausragendes Engagement das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Gabriela Grillo war Kuratoriumsmitglied der Universität Duisburg-Essen. Im November 2010 erhielt sie die Luther-Rose für gesellschaftliche Verantwortung und Unternehmercourage der Internationalen Martin Luther Stiftung.

(mtm)