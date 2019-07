Unternehmerverband : Unternehmerverband kritisiert politische Rahmenbedingungen

Duisburg Vorstandsvorsitzender Marcus Korthäuer hat beim Unternehmertag in Duisburg die Politik in die Pflicht genommen.

(RP) Der Unternehmerverband hat bei der Politik eindeutige Regeln und Entscheidungen angemahnt. „Eine funktionierende Wirtschaft, die sich innerhalb klarer Rahmenbedingungen bewegt, ist die Grundlage dafür, dass in anderen Politikfeldern überhaupt gestaltet werden kann“, sagte Marcus Korthäuer, Vorstandsvorsitzender der Unternehmerverbandsgruppe, jetzt beim Unternehmertag seiner Organisation in Duisburg. Die Ankündigungen der Politik in Sachen Digitalisierung seien in der Vergangenheit immer vollmundig gewesen. Bis heute sei allerdings noch nicht viel passiert. Statt an einem gesamtheitlichen digitalen Zukunftsbild für den Wirtschaftsstandort Deutschland zu arbeiten, springe die Politik lieber auf einzelne Themen, übertreffe sich hier mit Vorschlägen und bisweilen unrealistischen Forderungen mit dem Ergebnis, dass am Ende gar nichts umgesetzt werde. Korthäuer: „Die Bundesregierung verstrickt sich immer stärker in ihren vielfältigen Digitalstrategien.“