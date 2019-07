Jobmarkt : Unternehmen melden über 1000 freie Ausbildungsstellen

Duisburg Der Ausbildungsmarkt in der Stadt legt ordentlich zu. Aktuell gibt es noch über 1000 freie Ausbildungsplätze. Viele Jugendliche suchen noch.

Der Ausbildungsmarkt in Duisburg hat sich in der heißen Phase vor Ausbildungsbeginn deutlich besser entwickelt als im Vorjahr. Das geht aus aktuellen Zahlen hervor, die die Agentur für Arbeit am Montag vorgelegt hat.