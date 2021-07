Dortmund, Bochum und Duisburg-Essen : Universitätsallianz soll Spitzenforschung ins Ruhrgebiet holen

Duisburg Die Unis aus Dortmund, Bochum und Duisburg-Essen kooperieren dabei.´Aus den Mitteln der Ruhr-Konferenz gibt es bis zu 75 Millionen Euro dazu.

Im Zentrum der Forschung stehen drängende Zukunftsfragen wie die ganzheitliche Gesundheit von Mensch und Umwelt, Nachhaltigkeit und erneuerbare Energie sowie Vertrauen in digitale Systeme. Dazu forschen die vier Research Center „One Health – from Molecules to Systems“, „Chemical Sciences and Sustainability“, „Future Energy Materials and Systems” sowie „Trustworthy Data Science and Security“. Das College for Social Sciences and Humanities hingegen bietet eine themenoffene Plattform für den internationalen Austausch in den Geistes- und Sozialwissenschaften.