Duisburg: Universität und Gebag für neuen Campus Wedau

Duisburg Der Verein Wirtschaft für Duisburg sieht in den Bekenntnis der Uni zum neuen Campus Wedau einen wichtigten Schritt.

Deutlich hat sich die Universität Duisburg-Essen mit ihrem Rektor Ulrich Radtke nun zu den Perspektiven des sogenannten Campus Wedau positioniert. In einer Absichtserklärung, die die Universität jüngst gemeinsam mit der Stadt und der Immobiliengesellschaft Gebag unterzeichnet hatte, betonen die Beteiligten ihre Bereitschaft und das große Interesse an der Entwicklung des Areals an der Wedau. Das Gelände des ehemaligen Bahnwerks ist ca. 30 Hektar groß.

Der Unternehmerverband Wirtschaft für Duisburg sieht in der Entwicklung des Areals am ehemaligen Bahnwerk eines der größten Zukunftspotenziale der Stadt. Die einmalige Lage des Geländes sowie die gute Verkehrsanbindung mitten in der Rhein-Ruhr-Region, seien optimale Voraussetzungen für die weitere Entwicklung. Nun sei es notwendig, dass die Politik in Stadt und Land die Weichen für die Erschließung und Entwicklung des Geländes stellten. „Bei der anstehenden Ruhrgebietskonferenz kann der Campus Wedau zu einem der zentralen Projekte werden“, erklärt Kranki. Wirtschaft für Duisburg will mit seiner Arbeit Anstöße zur Entwicklung des Wedaugeländes geben. So hat der Verein einen Initiativkreis gegründet, indem die relevanten Akteure an einem Tisch sitzen, um ein gemeinsames Vorgehen zu verabreden.