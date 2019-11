Pläne in Duisburg machen Fortschritte : Uni-Institut am „Mercatorplatz 1“ geplant

Duisburg Die beabsichtigte Rekonstruktion des Mercatorhauses an der Oberstraße ist einen großen Schritt weiter. Die künftige Adresse soll „Mercatorplatz 1“ heißen. Einer der Ankermieter wird die Universität Duisburg-Essen.

Auch mit der Finanzierung sind die Verantwortlichen ein großes Stück weitergekommen: Die Baukosten von derzeit geschätzten 4,5 Millionen sollen durch einen Kredit in Höhe von 3,6 Millionen Euro gesichert werden. Die Sparkasse habe die Finanzierung zugesagt, so Becker. Gleichzeitig gebe es noch Verhandlungen mit der Volksbank Rhein-Ruhr, die sich ebenfalls an der Finanzierung beteiligen könnte. Da Gros des Eigenkapitals in Höhe von 500.000 Euro kommt von 51 künftigen Genossenschaftsmitglieder, die insgesamt Zusagen in dieser Höhe gemacht haben. Weitere 200.000 Euro erhofft sich die Genossenschaft aus Mitteln der Denkmalpflege, die Duisburgs Stadtarchäologe Thomas Platz einwerben will.