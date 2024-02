Unfall in Duisburg-Rheinhausen Drei Verletzte nach missglücktem Wendemanöver

Nach einem Halt am Straßenrand und einem anschließenden Wendemanöver auf der Krefelder Straße in Rheinhausen war am Samstagabend, 10. Februar, gegen 22.55 Uhr der Fahrer (30) eines Opel Corsa mit einem von hinten ankommenden Audi zusammengekracht. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.